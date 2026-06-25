Венецуела не е искала помощ от ЕС за справяне с последиците от трусовете

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Венецуела досега не е поискала помощ от ЕС за преодоляване на последиците от двете земетресения, които удариха страната снощи. Това стана ясно от изявление на говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Той отбеляза, че ЕС е готов да окаже съдействие.

Служители на Червения кръст се включиха в спасителните дейности на място, посочи говорителят. По неговите думи ЕС може да предостави данни от спътниково наблюдение, за да се придобие представа за мащаба на бедствието.

По-рано днес еврокомисарят за действията при кризи Хаджа Лабиб написа в социалните мрежи, че ЕС има готовност да увеличи помощта си за Каракас, пише БТА.

Часове след двата последователни труса властите във Венецуела потвърдиха смъртта на поне 164 души и уточниха, че ранените са близо хиляда.

Очаква се жертвите да нарастват още, защото много сгради са се срутили при труса. Американската геоложка служба заяви, че е вероятно да има голям брой жертви и значителни щети, като вероятността за повече от 10 000 загинали след втория основен трус е 44%, а вероятността за повече от 100 000 загинали – 30%.

Германското правителство предложи да окаже подкрепа на Венецуела, след като южноамериканската страна беше засегната от две силни земетресения, отнели живота на десетки хора, предаде ДПА.

"Новината за ужасното земетресение във Венецуела ни натъжи дълбоко. Германия е солидарна с Венецуела и ще окаже помощ", написа канцлерът Фридрих Мерц в Екс.

"Нашите мисли са с жертвите и с тези, които са загубили всичко, което притежават. Пожелавам на ранените сили и бързо възстановяване."

Германският външен министър Йохан Вадефул също написа в Екс, че е разтърсен от случилото се, и обеща бърза помощ, докато министърът на отбраната Борис Писториус предложи да изпрати до шест транспортни самолета A400M.

Самолетите биха могли да се използват за превоз на персонал и провизии до Венецуела, но и за улесняване на транспортните полети в рамките на страната, заяви Писториус в канала на Министерството си в Уотсап.

Президентът Еманюел Макрон обяви, че "екип от 85 френски спасители, специализирани в търсене и спасяване, както и в разчистване на отломки", ще бъде незабавно изпратен във Венецуела след мощното двойно земетресение, което разтърси латиноамериканската страна, съобщи Франс прес.

Макрон заяви в Екс, че е разговарял с изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, за да изрази "солидарността на Франция", като добави, че Франция "е готова, заедно със своите европейски партньори, да окаже помощ на засегнатото население в отговор на нуждите, изразени от венецуелските власти".