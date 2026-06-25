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Кремъл: Оценяваме помощта на Тръмп за намиране на решение на войната в Украйна

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Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Кремъл посочи, че оценява усилията на американския президент Доналд Тръмп да посредничи за намиране на решение на войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

САЩ разбират, че не може да си посредник, ако подкрепяш едната от воюващите страни, посочи руското президентство.

Кремъл опроверга публикация на в. "Уолстрийт джърнъл", според която Русия оказва натиск върху Беларус да подкрепи разширяване на войната срещу Украйна.

Освен това Кремъл изрази днес недоволство от решението на технологичния гигант "Епъл" да премахне няколко руски мобилни приложения от своя магазин за приложения.

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

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