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Адмирал Ефтимов: Само обединен НАТО може да преодолеее влошената среда на сигурност

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Емил Ефтимов и Уайткоф. Снимка: Министерство на отбраната

Само обединен НАТО може са преодолеее влошената среда на сигурност по света. Това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който посрещна командира на Съвместното командване на силите на НАТО-Неапол адмирал Джордж Уайкоф. Той е на официално посещение в България.

„Влошената среда на сигурност е огромно предизвикателство пред всички страни-членки и партньори на НАТО. То може да бъде преодоляно единствено посредством обединени усилия и координирани действия на Алианса, както и чрез повишаване степента на готовност, нивото на подготовка и оперативна съвместимост на националните и съюзни формирования".

Разговорите бяха фокусирани върху сигурността в Черноморския регион, ролята на България като съюзник от Източния фланг на Алианса и стратегическите предизвикателства пред страната ни, участието ни в мисии, операции и учения на НАТО и процесът по модернизация на българските Въоръжени сили.

По време на посещението беше отделено специално внимание на изпълнението на регионалните планове за възпиране и отбрана и ролята на Многонационалната бойна група в тях. Разгледани бяха възможностите за повишаване на способностите по Източния фланг на Алианса и създаването на Щаб на многонационална дивизия на територията на България.

По отношение на поемането на по-големи ангажименти, включително финансови разходи, за отбраната на Европа от европейските съюзници и Канада за сметка на САЩ, адмирал Ефтимов беше категоричен, че в НАТО и ЕС са предприети ключови процеси, които ще окажат своя решителен принос за изпълнението на поставените изисквания. Той подчерта приемането на Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от БВП на страната ни до 2035 г., използването на възможностите, които предоставя инструмента на ЕС „Мерки за сигурност в Европа (SAFE)" и предприетите мерки за стимулиране на европейската отбранителна индустриална база, които ще осигурят придобиването на необходимите отбранителни способности.

Адмирал Ефтимов изрази признателност за последователната работа и взаимодействието на Съвместното командване на силите на НАТО в Неапол с Въоръжените сили на България в процеса на оперативно планиране. Той отбеляза, че това посещение, броени дни преди провеждането на Срещата на върха на Алианса в Анкара, е демонстрация на стратегическата ангажираност на съюза към Черно море и Западните Балкани, както и потвърждение на значимата роля на страната ни за сигурността и стабилността на региона.

Емил Ефтимов и Уайткоф. Снимка: Министерство на отбраната

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