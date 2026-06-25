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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23112506 www.24chasa.bg

Оман: В Ормузкия проток няма да се събират такси за преминаване

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СНИМКА: Ройтерс

Оман съобщи, че в Ормузкия проток няма да се събират "такси за преминаване". Това се случва, след като по-рано съобщи, че заедно с Иран проучва "удръжките", които биха могли да бъдат начислени за услуги, свързани с управлението на този стратегически проток, предаде Франс прес.

Министърът на външните работи на Оман Бадр Албусайди посочи, че "бъдещите споразумения относно протока не включват събирането на такси за преминаване".

Тези изявления бяха направени по време на среща в Манама между външните министри от страните от Персийския залив и американския държавен секретар Марко Рубио, който повтори категоричната позиция на Вашингтон против въвеждането на такси за преминаване, изразявайки опасения от "пълен хаос", пише БТА. 

СНИМКА: Ройтерс

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