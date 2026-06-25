Гръцки националисти премахнали плочата на Гоце Делчев от лобното му място

Членове на гръцката националистическа организация „Национално политическо движение „Свещен батальон" обявиха, че е премахната мраморната възпоменателно плоча за Гоце Делчев, която беше поставена в село Кариес /Баница/, край Серес. Това предизвика нова напрежение по случая.

„След публикациите за поставянето на плоча на войводата Гоце Делчев в Кариес (Баница), група от Национално политическо движение „Свещен батальон" посети района. Така че плочата, която беше поставена там, вече не съществува. Българите смятат, че могат да се появят на гръцка земя, и поставят свои символи и свои наративи, като са очаквали, че това ще остане без отговор. А тези, които мислят да повтарят подобни предизвикателства, би било добре да разберат, че Македония не е място за национални фантазии и исторически ирационалности. Гърция се охранява, не се дава", се казва още в публикацията в социалните мрежи.

Публикацията е придружена от снимка, изобразяваща полуразрушената камбанария без паметната плоча.

Преди дни в наши социални мрежи се появиха снимки как двама души поставят мраморна плоча на лобното място на Гоце Делчев. Тогава стана ясно, че за това нямало разрешение от гръцките власти.

Това не е първият път, в който български патриоти се опитват да издигнат паметник на Гоце Делчев край с. Баница. През 2013 и 2023 г., подобна плоча е била поставяна отново без предварително разрешение от гръцките власти. И в двата предишни случая плочите са били премахнати.

Националното политическо движение „Свещен батальон", първоначално известно като „Свещен батальон 2012", е гръцка националистическа организация със седалище в Солун. Тя става известна с участието си в митинги за Преспанското споразумение, като понякога е участвала в инциденти и интервенции по въпроси, свързани с националната идентичност, външната политика и историческата памет.

Българският външен министър Велислава Петрова уточни, в отговор на актуален парламентарен въпрос, че подобни действия не могат да се извършват едностранно и извън институционалната рамка. Както тя посочи, поставянето на оброчна плоча или паметник на гръцка територия се регулира изключително от гръцкото законодателство и изисква предварително одобрение от компетентните национални и местни органи. „Без тези разрешения всяко съответно действие се счита за незаконно и може да доведе до наказателни последици", подчерта тя.