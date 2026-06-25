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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23112921 www.24chasa.bg

Затварят двупосочно околовръстното на Солун през уикенда

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Солун СНИМКА: АРХИВ

Затварят двупосочно движението в източната част на околовръстния път на Солун през уикенда. Причината са строителни дейности, съобщи регионалният сайт "Вория". 

 Пътят ще бъде затворен в района на пътния възел Пилея - Панорама още от 23 ч. в петък. Същият участък бе затворен отново за 48 часа и преди две седмици, на 13-14 юни. Тогава край Солун се образуваха километрични опашки от коли.

Промените в движението в участъка се налагат заради строежа на пътната артерия "Флайовър" (Flyover) с дължина близо 8 км.  Предвижда се изграждането на естакада с дължина от 4 км над съществуващия източен околовръстен път на града. Обектът трябва да бъде завършен до пролетта на 2027 г.

През последните дни имаше и още няколко затваряния на околовръстния път, но само в нощните часове, съобщава NOVA. По време на строителните дейности през уикенда движението ще бъде пренасочвано по обходни улици, включително и през центъра на града.

През деня в събота и неделя ще има ограничения за движението на товарни автомобили над 3,5 тона и по други участъци на околовръстното на Солун. Промените в движението ще се отразят и на туристите, пътуващи към полуостров Халкидики. 

Пътуващите могат да се осведомяват за условията и забавянето в реално време чрез официалната платформа на солунския "Флайовър", както и в приложенията за навигация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Солун СНИМКА: АРХИВ

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