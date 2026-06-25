Затварят двупосочно околовръстното на Солун през уикенда

Затварят двупосочно движението в източната част на околовръстния път на Солун през уикенда. Причината са строителни дейности, съобщи регионалният сайт "Вория".

Пътят ще бъде затворен в района на пътния възел Пилея - Панорама още от 23 ч. в петък. Същият участък бе затворен отново за 48 часа и преди две седмици, на 13-14 юни. Тогава край Солун се образуваха километрични опашки от коли.

Промените в движението в участъка се налагат заради строежа на пътната артерия "Флайовър" (Flyover) с дължина близо 8 км. Предвижда се изграждането на естакада с дължина от 4 км над съществуващия източен околовръстен път на града. Обектът трябва да бъде завършен до пролетта на 2027 г.

През последните дни имаше и още няколко затваряния на околовръстния път, но само в нощните часове, съобщава NOVA. По време на строителните дейности през уикенда движението ще бъде пренасочвано по обходни улици, включително и през центъра на града.

През деня в събота и неделя ще има ограничения за движението на товарни автомобили над 3,5 тона и по други участъци на околовръстното на Солун. Промените в движението ще се отразят и на туристите, пътуващи към полуостров Халкидики.

Пътуващите могат да се осведомяват за условията и забавянето в реално време чрез официалната платформа на солунския "Флайовър", както и в приложенията за навигация.