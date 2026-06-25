Жегата отне живота на 212 в Испания

Първата за годината гореща вълна отне живота на 212 човека в Испания, съобщава ЕФЕ, цитирана от БТА. Според оценката на испанската система за наблюдение на дневната смъртност, заради първата гореща вълна, започнала в неделя смъртните случаи са настъпили именно заради високите температури. Очаква се вълната да отшуми до края на седмицата.

Най-засегнати са регионите в централната и в северната част на иберийското кралство. Днес е отчетена най-високата смъртност - 95, докато в понеделник и вторник, които бяха най-горещите дни, регистрирани в Испания за юни от поне 1950 г., имало съответно 38 и 66 починали.

Повече от половината от смъртните случаи заради жегите през юни са настъпили именно по време на тазседмичната гореща вълна. През май този тип смъртни случаи са били 101 - рекорден брой за месеца, откакто се води статистиката. Междувременно в Париж бяха регистрирани 25 сърдечни ареста за 24 часа заради жегата.

Според експерти, горещите вълни в Испания стартират все по-рано през годината. Въпреки че все още няма финални резултати, по предварителни заключения на Националния статистически институт, колкото по-рано започват горещините, толкова по-голям ефект имат върху смъртността.

Най-уязвими при високите температури са хората над 65 години, а особено уязвими са тези над 85 години и страдащите от хронични заболявания - част от тази група са 148 души, починали през горещата вълна.