Франция задържа в Средиземно море пети петролен танкер от руския сенчест флот

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Френският военноморски флот е задържал във вторник в централната част на Средиземно море още един петролен танкер, заподозрян, че е част от руския "сенчест флот". С това действие Париж демонстрира решимостта си да попречи на Русия да заобикаля по този начин икономическите санкции, наложени ѝ заради войната в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Националният военноморски флот задържа във вторник петролния танкер "Диливър", докато той преминаваше край бреговете на Сицилия в нарушение на морското право", написа френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа Екс.

Това е петият петролен танкер, заподозрян, че е част от руския "сенчест флот", който Франция задържа от септември миналата година насам.

"Няма да позволим на "сенчестия флот" да заобикаля санкциите и да финансира руската военна кампания", допълни Макрон.

"Европа е изпълнена с решимост. Тя ще продължи да полага всички необходими усилия, за да увеличи цената на войната за Русия и да позволи установяването на стабилен и траен мир в Украйна", каза още той.

Френският президент публикува видеозапис, на който се вижда как командоси, спуснати с хеликоптер, се качват на борда на кораба.