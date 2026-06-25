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Радев иска да си партнираме с Полша за поддръжката на изтребителите F-16

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Радев и Туск в Гданск. Снимка: Министерски съвет

Премиерът Румен Радев иска България да си партнира с Полша за поддръжката на изтребителите F-16.

Министър председателят и полския му колега Доналд Туск обсъдиха възможностите за разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство между двете страни.  Двамата лидери се срещнаха в полския град Гданск.

Като особено перспективни сфери на двустранното сътрудничество между България и Полша бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата.

Премиерът Радев подчерта устойчивото икономическо развитие и модернизацията на Полша, принос за което има ефективният контрол при използването на европейските фондове, което следва да бъде пример за страните от Източна Европа. 

Изтребители F-16. Снимка: Архив
Изтребители F-16. Снимка: Архив

Отбелязано бе доброто сътрудничество в сферата на отбраната, като министър-председателят Радев изрази интереса на България да си партнира с Полша и по отношение на поддръжката на българската ескадрила F-16.

В Гданск Румен Радев проведе среща и с европейския комисар по разширяването Марта Кос, във фокуса на която беше изграждането на Средния транспортен коридор, като нов надежден маршрут за доставки, който да свързва Европа със страните от Каспийския регион и Централна Азия. Отбелязано бе значението на отличния политически диалог на най-високо равнище на двустранно ниво с държавите от тези региони за ускоряване на работата по изграждането на транспортния коридор.

Радев и Туск в Гданск. Снимка: Министерски съвет
Изтребители F-16. Снимка: Архив

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