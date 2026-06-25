Нидерландия и Швейцария пращат спасителни екипи във Венецуела

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Нидерландия обяви днес, че ще изпрати спасителен екип със следови кучета и оборудване във Венецуела, след като две мощни земетресения разтърсиха латиноамериканската страна, предаде Франс прес.

От своя страна швейцарският Департамент на външните работи заяви, че Швейцария ще изпрати 80 спасители и 18 тона материал за спешна помощ.

"Нидерландия ще изпрати спасителен екип във Венецуела, след като разрушителното земетресение разтърси страната", съобщи министърът на външната търговия и сътрудничество за развитие Шурд Шурдсма.

Шурдсма посочи също, че Нидерландия вече е отделила 2 милиона евро за мобилизирането на спасителен екип за операции в градска среда, който се състои от спасители, следови кучета и оборудване.

"Нуждите са огромни. Предвид мащаба на бедствието и близостта на Венецуела, която е съседка на Кралство Нидерландия, нашата страна веднага предложи да бъде изпратен подобен екип", допълни министърът. Венецуела и Нидерландия споделят граница по море в региона на Карибско море. Венецуела граничи с островите Аруба, Бонер и Кюрасао, които са отвъдморски територии на Нидерландия, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Говорител на нидерландското министерство на външната търговия, цитиран от информационната агенция АНП, уточни, че ще бъдат изпратени 61 спасители, което е минималният брой, необходим за сформирането на подобен специализиран екип.