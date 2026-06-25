Разследват смъртта на мъж, починал след полет от Ларнака до Манчестър

Мъж почина на борда на полет от Ларнака до Манчестър. Полицията във Великобритания разследва случая, съобщава The Guardian. Според информацията инцидентът се е случил по време на полет на Jet2, след като мъжът е бил обездвижен от други пътници заради агресивно поведение.

Говорител на местната полиция в Голям Манчестър потвърди за смъртта на мъжа, който бил около 30-годишен.

Самолетът излетял от Ларнака, Кипър късно вечерта в неделя и кацнал в Манчестър рано сутринта на следващия ден. В момента се прави проверка на сигнали, според които починалият се държал агресивно и непристойно по време на полета. Това наложило пилотът да поиска приоритетно кацане.

При пристигането си на борда, полицаите открили мъжа в тежко здравословно състояние. Тъй като той е починал след контакт с полицията, случаят е предаден на независимия орган за контрол на полицейската дейност. Ако бъде установено, че става въпрос за смърт след полицейски контакт, институцията ще проведе независимо разследване.

"Води се разследване, след като мъж изпадна в критично състояние след сигнали, че същият е проявил агресия и е нарушавал реда спрямо пътник и членове на екипажа на полет, насочващ се към летище Манчестър. Около 2:25 часа получихме сигнал за нападение, извършено по време на полет от Ларнака, Кипър. Служителите откриха мъж, който е бил обездвижен. Поради състоянието му той беше транспортиран в болница", пише в изявление на полицията, преди обаче да стане ясно за смъртта на пътника. Оттам допълват, че служителите, които са се качили на борда на самолета са направили сърдечен масаж на мъжа, преди да бъде свален от него. По-късно е откаран в болница, където е починал.

След съобщението за смъртта на пътника от Jet2 отказват коментар. В по-ранно изявление пред Manchester Evening News компанията заяви: „Можем да потвърдим, че полет LS966 от Ларнака до Манчестър поиска приоритетно кацане заради инцидент с проблемен пътник. Потвърждаваме също, че един пътник е бил откаран в болница".