Исландия поднови убийствата на застрашени китове с търговска цел

Спорният лов на китове в Исландия се завърна. Националният флот за китоловство е убил първите си два финвала от 2023 г. насам, слагайки край на двугодишна пауза и разбивайки надеждите, че страната се движи към постоянна забрана на търговския китолов.

Корабът Hvalur 9 отплава от Рейкявик в петък вечерта, като удря с харпун два финвала, преди да се върне в китоловната станция в Хвалфьордюр, където животните ще бъдат обработени. Убийствата, потвърдени от исландския обществен радио-телевизионен оператор RÚV, отбелязват първите смъртни случаи на финвали в Исландия от 2023 г. насам.

Възобновяването идва въпреки нарастващата вътрешна опозиция срещу китолова и сигналите от исландското правителство, че възнамерява да въведе законодателство за забрана на практиката по-късно тази есен. Петгодишно разрешително за китолов, издадено спорно от тогавашното временно правителство на Исландия през 2023 г., означава, че уловът от текущия сезон е законен съгласно исландското законодателство.

„Това беше гледката, която не искахме да видим", каза Шарън Ливърмор, директор на отдела за опазване на морската среда в Международния фонд за хуманно отношение към животните.

„Днес китоловците в Исландия се завърнаха в пристанището с два мъртви финвала – те представляват първите от многото, които вероятно ще бъдат заклани този сезон. И това е само началото."

Финвалът е второто по големина животно на Земята след синия кит и е класифициран като глобално уязвимо от изчезване. Исландия е убила повече от 1000 финвала през последните две десетилетия. Исландският институт за морски и сладководни изследвания препоръча максимален улов от 150 финвала през текущия сезон – намаление с 28% спрямо годишната квота, препоръчана за периода между 2018 и 2025 г. – заедно със 168 малки кита, което е с 23% по-малко от същия период.

Финваловите китове се ловуват изключително от Hvalur hf, единствена исландска компания, чийто основен експортен пазар е Япония. Този пазар обаче е все по-несигурен. Япония наскоро възобнови лова на финвалови китове със собствен флот и се смята, че държи значителни запаси от китово месо, което повдига сериозни въпроси дали търсенето на исландски продукт остава жизнеспособно.

Двугодишната пауза в индустрията беше отчасти обусловена от този икономически натиск, тъй като ловът се смяташе за недостатъчно печеливш, за да продължи.

Дали търговската реалност ще постигне това, което международният натиск не е постигнал, предстои да видим. Исландия, Норвегия и Япония са единствените три страни, които продължават да разрешават търговския китолов, въпреки забраната на Международната комисия по китолов от 1986 г. за тази практика.

Общественото противопоставяне в Исландия нараства. Анкетите показват, че мнозинството от исландците сега искат китоловът да приключи. Преди Hvalur 9 да отплава в петък, протестиращ се прикрепи към една от мачтите на кораба в пристанището на Рейкявик, преди да бъде ескортиран от полицията.

„Исландия е убила повече от 1000 финвала през последните две десетилетия – не само второто по големина животно на планетата, но и вид, класифициран като глобално уязвим от изчезване", каза Йоана Суейб, старши директор по връзки с обществеността за Европа в Humane World for Animals. „Първите смъртни случаи на финвали при лова в Исландия тази година са опустошителни."

В централен въпрос сега се превръща дали обещаното от правителството законодателство за прекратяване на китолова ще се материализира – и дали то ще бъде достатъчно, за да спре, пише oceanographicmagazine.