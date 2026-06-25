Рубио: Има напредък при преговорите между Израел и Ливан

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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че във Вашингтон е бил постигнат напредък при преговорите между Ливан и Израел, който воюва с проиранската групировка "Хизбула" от началото на март, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Мисля, че сме много близо до постигането на предварително споразумение между двете страни", каза Рубио пред журналисти по време на посещението си в Бахрейн.

Израел и Ливан участваха тази седмица в петия кръг от преговори, които трябва да завършат със сключването на мирно споразумение.

"Това е процес, който ще отнеме време и ще изисква много работа, но мога да ви кажа, че за първи път от 30 години суверенното правителство на Ливан се обръща директно към израелското правителство", посочи Рубио.

През април ливански представители започнаха директни преговори с Израел с посредничеството на САЩ във Вашингтон, като това е първата подобна дипломатическа инициатива от десетилетия насам.

САЩ и ливанският президент Жозеф Аун смятат, че тези преговори са отделни от иранско-американските преговори, въпреки че Иран разглежда двата конфликта като взаимносвързани.

Основна тема на преговорите тази седмица във Вашингтон ще бъде създаването на "пилотни зони", контролирани от ливанската армия.