Обявиха консула на Румъния в Санкт Петербург за персона нон грата, закриват консулството

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Временният консул на Румъния в руския град Санкт Петербург бе обявен за персона нон грата. Това съобщиха от румънското външно министерство.

Оттам уточняват, че Русия се е отказала от решението си да позволи функционирането на консулското представителство в града. За случая е съобщено на посланика на северната ни съседка в Москва, който по-рано днес бе привикан в руското МВнР.

Според Румъния реакцията на руската страна е била очаквана.

"Обявеното днес от руската страна решение е в отговор на мерките, предприети от румънските власти на 29 май 2026 г. след падането на руски дрон в град Галац – инцидент, довел до пострадали хора и материални щети. Тогава румънската страна реши да обяви генералния консул на Русия в Констанца за персона нон грата и разпореди закриването на Генералното консулство на Русия в този град", заявяват от румънското МВнР.