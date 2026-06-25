Дадоха къси панталонки на белгийски полицаи заради рекордните жеги

В опит да облекчи условията за работа на своите служите, шефът на едно от областните полицейски управления в Белгия, им осигури къси панталони и тениски с къс ръкав. Причината са рекордните горещини, съобщават местни медии, цитирани от БТА.

Страната бе ударена от горещините за втори път тази седмица. В последните дни постоянно се отчитат нови температурни рекорди, а според прогнозата температурите може да скочат и над 40 градуса до края на седмицата.

В белгийските медии стана спор дали полицаите имат право да носят по-леко облекло, когато навън е толкова горещо. По закон са длъжни да бъдат в добре поддържан външен вид, според образа на институцията, както и да носи униформа, отговаряща на изискванията за безопасност. Не е позволено и смесването на лично със служебно облекло.

Началникът на въпросното управление обаче настоява, че ръста на температурите не е временно явление и затова сам е взел решение да помогне на колегите си. Подчинените му полицаи не са длъжни да обуват къси панталони, а онези, които карат мотори, нямат право на облекло с открити части на тялото.

Той казва, че очаква от гражданите да проявят разбиране, ако забележат полицаи "по шорти или бермуди".