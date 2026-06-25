Фицо: Войната в Украйна няма да се реши чрез военни действия, трябват мирни преговори

Войната в Украйна няма да намери решение по военен път и че Европейският съюз трябва да подкрепи мирните инициативи. Това заяви премиерът на Словакия Роберт Фицо на Конференцията за възстановяване на Украйна в Гданск, съобщава агенция ТАСР, цитирана от БТА.

Според Фицо следвоенното възстановяване на страната ще бъде значително по-лесно, ако конфликтът бъде прекратен възможно най-скоро чрез преговори.

"Тази опустошителна война няма военно решение и може да бъде прекратена само на масата за преговори", категоричен бе словашкият премиер и подчерта, че Словакия подкрепя спазването на международното право, основано на Устава на ООН, и отдавна призовава за засилване на дипломатическите усилия.

Фицо предупреди, че без край на войната няма да бъде възможно напълно да се възстановят суверенитетът и демокрацията на Украйна, нито да се създадат условия за завръщането на милионите украински граждани, напуснали страната. Според него колкото по-скоро бъде постигнат мир, толкова по-малки ще бъдат щетите и толкова по-лесно ще протече възстановяването.

Според премиерът на Словакия енергийния сектор е важен пример за практическото сътрудничество между страната му и Украйна, като даде пример с програма на стойност около 100 млн. евро за укрепване на украинската електропреносна мрежа и разширяване на електроенергийното свързване между двете страни.

Фицо заяви, че Словакия подкрепя Карпатската инициатива като платформа за сътрудничество между Словакия, Украйна и Полша и се подготвя за съвместно заседание на правителствата на трите държави.

Словакия е предоставила на Украйна помощ за развитие и хуманитарна подкрепа на стойност над 35 млн. евро, включително материална помощ и закрила за повече от 150 000 души, избягали от войната, напомня словашкият премиер.