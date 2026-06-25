Рубио: Отношенията на САЩ с Италия остават силни

Отношенията между САЩ и Италия си остават силни въпреки, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е разочарован от това, че Рим не е бил по-активен във войната в Иран. Това заяви държавният секретар на Щатите Марко Рубио, цитиран от Франс прес, АНСА и БТА.

Рубио изрази съжаление, че външният министър на Италия Антонио Таяни е анулирал визита в Маями, планирана за 21 и 22 юни, след като Тръмп заяви, че Мелони го е умолявала за снимка с него по време на срещата на върха на Г-7 в Евиан. За случая Мелони заяви, че изявленията на Тръмп са измислица.

"Нашите отношения с Италия протичат гладко на всички нива", каза Рубио пред репортери по време на визита в Бахрейн.

"Очевидно Тръмп е много разочарован от Италия и други страни, защото вярва, че във времена, в които ние сме изправени пред заплаха, която засяга не само нас, но също и цяла Европа, много европейски страни не се оказаха на висотата на положението и не направиха достатъчно", категоричен бе той и Рубио. Той допълни, че „за жалост Италия е сред тези страни".

Тръмп редовно критикува Италия, че не е подпомогнала САЩ в бойните им операции в Иран. Американският лидер отправя подобни критики и към други страни.

Днес Рубио заяви, че по този въпрос отново ще се водят разговори на срещата на върха на НАТО в Турция през юли.