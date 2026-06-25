Жълт и оранжев код за горещо време в цяла Румъния

И Румъния е в плен на гореща вълна. В цялата страна днес и утре е в сила жълт или оранжев код за горещо време, съобщават от Национална метеорологична служба. На места се очаква температурите да достигнат 39 градуса.

В Букурещ в 16 ч. време термометрите измериха 32 градуса. Още преди обед специални цистрени на Общината обливали асфалта с вода. От вчера на ключови места в града са монтирани и системи за охлаждане с водна мъгла, също осигурени от градската управа

Най-горещо е в регионите Банат, Кришана, Марамуреш, Олтения, Мунтения, Добруджа, по-голямата част от Трансилвания, както и в южните и източните части на Молдова. Оранжев код за гореща вълна има в окръзите Тимиш, Арад, Бихор, Сату Маре, Марамуреш, Салаж, Клуж, Алба, Хунедоара, Бистрица-Насауд и Муреш.

Според метеоролозите нощите през уикенда ще бъдат тропически, тоест температурите няма да падат под 20 градуса. Жегите ще продължат до началото на юли.

Гореща вълна тази седмица удари цяла Европа. Първата за годината гореща вълна отне живота на 212 човека в Испания.

Европа преживява безпрецедентна гореща вълна, като температурите в някои части на континента може да достигат 46°. Екстремната жега се дължи на метеорологичен модел "Омега блок", наречен така заради приликата си с формата на гръцката буква. При този климатичен модел горещ въздух, в случая от Сахара, се задържа над континента между две по-хладни въздушни области.

"Това привлича топъл въздух от Северна Африка, от Сахара, и затова имаме тази наистина интензивна жега", каза пред Ройтерс Клеър Барнс, научен сътрудник по екстремни метеорологични условия и климата в Импириъл Колидж в Лондон.

Във Франция 40 души са се удавили през последните 7 дни, докато са търсели спасение от жегата. Сред загиналите е 13-годишно момиче, което се къпало със семейството си в река Сена в неделя, въпреки че не знаелом да плува.

По подобен начин в Германия фаталните инциденти при плуване са довели до пет смъртни случая през уикенда.