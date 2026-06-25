Товарен кораб в Ормузкия проток е ударен от неизвестен снаряд

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Товарен кораб е ударен от неизвестен снаряд край Оман, съобщават британските морски власти.

Експлозията е причинила щети на мостика на кораба, на 7,5 морски мили югоизточно от Дахит, Оман, съобщава британският център за морски търговски операции (UKMTO).

В изявление UKMTO заяви, че е получила сигнал за инцидент на 7,5 морски мили югоизточно от Дахит, Оман, в 14:10 GMT.

„Товарен кораб е бил ударен от десния борд от неизвестен снаряд, причинявайки щети на мостика", съобщи агенцията.

Не са съобщени жертви или въздействие върху околната среда при инцидента.

UKMTO заяви, че инцидентът се разследва от властите, като на корабите в района е било препоръчано да преминават с повишено внимание и да докладват за всяка подозрителна дейност.

Това става на фона на меморандума между САЩ и Иран, който отпуши преминаването на кораби през Ормузкия проток и "петролът да потече", както пожела американският президент Доналд Тръмп. Засега двете страни не са коментирали инцидента.