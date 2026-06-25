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Въвеждат режим на тока в Крим заради украинските удари

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Крим беше анексиран от Русия от Украйна през 2014 г. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Анексираният от Русия полуостров Крим въвежда режим на тока заради украинските удари по енергийната инфраструктура, обяви назначеният от Москва местен ръководител Сергей Аксьонов, цитиран от Франс прес.

По-рано Украйна се закани, че ще превърне полуострова в остров и ще блокира моста, свързващ го с Русия. В Крим има огромна криза и с горивата, а сред местните жители притесненията растат. 

"Енергийната инфраструктура е била повредена от вражески атаки и поради тази причина на целия полуостров Крим ще има временни прекъсвания на електрозахранването", съобщи Аксьонов в Телеграм, като увери, че тези прекъсвания ще бъдат "целенасочени" и според нуждите, съобщи БТА.

В опит да успокои населението на полуострова, разположен в южната част на Украйна и анексиран от Москва през 2014 г., назначеният от Москва руски представител заяви, че "продоволствената сигурност" е напълно гарантирана и "необходимите лекарства" са на разположение. Най-големият град в Крим - Севастопол, където живеят около 550 000 души, остана без ток в сряда при температура около 30 градуса след украински атаки с дронове.

Миналата зима руската армия на свой ред бомбардира украинската енергийна система, оставяйки стотици хиляди домакинства на тъмно и студено при температури под нулата.

Назначените от Москва власти обявиха в неделя спиране на продажбата на гориво в бензиностанциите в Крим за физически лица и фирми. Киев се опитва да изолира полуострова, ограден от Черно море, като нанася удари по руските пътища за доставки и инфраструктура.

Крим се използва от Русия в подкрепа на военните ѝ операции срещу украинските сили.

Крим беше анексиран от Русия от Украйна през 2014 г. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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