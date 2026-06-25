Румен Радев: България ще подкрепи Украйна за ЕС (Обзор)

България е държавата - член на ЕС, с най-голямо национално малцинство в Украйна, диаспората ни там надхвърля 250 хил. души и поради тази причина страната ни е силно заинтересована Украйна да има мир и най-добрите възможности за възстановяване. Това заяви премиерът Румен Радев на Петата ежегодна конференция за възстановяването на Украйна. Тази година събитието се проведе в полския град Гданск.

“Международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяването на войната, което да открие пътя за дългосрочното възстановяване на Украйна”, категоричен бе той. По думите му конфликтът продължава повече от 4 години и на 11 юни е надхвърлил продължителността на Първата световна война. Радев определи случващото се като война на изтощение, разрушение и опустошение, която трябва да приключи.

Премиерът открои три стратегически области на възстановяването, за които Киев може да разчита на българска подкрепа и по линия на инициативите за регионално сътрудничество. Това са енергийната диверсификация, свързаността в региона на Черно море и сътрудничеството в сферата на сигурността.

Според Радев диверсификацията на източниците и маршрутите за пренос на енергийни ресурси е от ключово значение за устойчивото развитие на Украйна. България допринася за това с участието си в разширяването на Вертикалния газов коридор.

Премиерът открои силната амбиция на Украйна да се присъедини към ЕС и призова тя да се превърне в реален двигател за осъществяването на институционални реформи и модернизация, както и за създаването на привлекателна, прозрачна и предвидима икономическа среда в страната, която да насърчи дейността на местния бизнес и да стимулира преките инвестиции в украинската икономика.

Събитието в Гданск бе белязано и от изострения дипломатически скандал между президента на Полша Карол Навроцки и украинския лидер Володимир Зеленски, който отказа да присъства. Вместо него дойде премиерката Юлия Свириденко.

Миналия месец Киев разгневи Варшава, защото кръсти свое военно поделение на националистическата Украинска бунтовническа армия. Това е групировка, която през Втората световна война е участвала в кланета срещу поляци. Поради тази причина Навроцки миналата седмица отне на Зеленски най-високото отличие на Варшава - Ордена на Белия орел. Източник от правителството на полския премиер Доналд Туск пък определи действията на Навроцки като опит да се саботират полско - украинските отношения.