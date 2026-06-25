Мерц: Русия няма да спечели тази война, дойде времето за преговори

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Германският канцлер Фридрих Мерц призова за преговори за слагане на край на войната между Русия и Украйна и незабавно започване на преговори. Мерц заяви, че е дошло времето да се „сложи край на убийствата". Мерц е категоричен, че Русия няма как да спечели войната.

Германският канцел държа реч на конференцията, посветена на възстановяването на Украйна, в полския град Гданск, Мерц заяви, че Европа и трансатлантическият алианс са готови да засилят още повече натиска върху руската икономика.

„Русия няма да спечели тази война. Дошло е времето да започнат преговори, да се замрази фронтовата линия и да се сложи край на убийствата", каза той.

Мерц посочи още, че подкрепата за Украйна, която устоява на руските сили вече повече от четири години, продължава да бъде непоколебим ангажимент за Германия, съобщава БТА.

Предишните преговори за прекратяване на конфликта, водени от САЩ, не доведоха до резултат.

Водещите европейски държави сега търсят начин да подновят преговорите, без да бъдат отново изключени от процеса.

Въпреки това Москва многократно е заявявала, че не желае да преговаря с европейците и продължава да настоява за изпълнение на максималистките си условия, включително значителни териториални отстъпки, които Украйна последователно отхвърля.

Домакини на Конференцията за възстановяването на Украйна са полският премиер Доналд Туск и неговата украинска колежка Юлия Свириденко. В срещата участват също ЕС, Г-7 и други институции като Световната банка, както и многобройни представители на компании.