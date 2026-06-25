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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23114969 www.24chasa.bg

Зеленски: Русия удължава войната и игнорира всички дипломатически предложения

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Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

Русия удължава войната и игнорира всички дипломатически предложения. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след разговор с председателката на Европейската комисия Урсула фон Дер Лайен. Тя бе в Полша на Конференцията за възстановяването на Украйна, на която участва и българска делегация, начело с премиера Румен Радев.

"Разговарях с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която в момента е в Гданск за Конференцията за възстановяването на Украйна. Това е важен сигнал за подкрепа и съм ѝ благодарен за това", написа Зеленски в социалните мрежи.

"За всички е ясно, че именно Русия удължава войната и игнорира всички дипломатически предложения на Украйна. Ето защо трябва да работим възможно най-активно за укрепването на страната ни и народа ни. Също така се споразумяхме за следващите ни лични контакти."

Самият Зеленски отказа да присъства на събитието в Гданск заради скандал с президента на Полша Карол Навроцки. Вместо него дойде премиерката Юлия Свириденко.

Миналия месец Киев разгневи Варшава, защото кръсти свое военно поделение на националистическата Украинска бунтовническа армия. Това е групировка, която през Втората световна война е участвала в кланета срещу поляци. Поради тази причина Навроцки миналата седмица отне на Зеленски най-високото отличие на Варшава - Ордена на Белия орел.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

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