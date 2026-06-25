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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23115170 www.24chasa.bg

ЕС удължи с една година санкциите срещу Русия

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ЕС одобри днес допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна снимка: Архив

Съветът на ЕС удължи с една година на икономическите санкции срещу Русия заради войната в Украйна.

Те обхващат ключови области като търговия, финанси, енергетика и технологии с двойна употреба. Също така Русия няма да може да внася или прехвърля по море суров петрол към ЕС

Решението е свързано с договореностите от последното заседание на Европейския съвет миналата седмица. Икономическите мерки срещу Москва бяха приети през 2014 г. и разширени неколкократно след февруари 2022 г., като обхващат ключови области - търговия, финанси, енергетика и технологии с двойна употреба.

В санкциите са включени транзакциите на няколко финансови институции и доставчици на крипто услуги в Русия и в други държави, спрени са дейностите и лицензите на няколко подкрепяни от Кремъл медийни канала.

"ЕС е готов да предприеме допълнителни мерки, докато Руската федерация продължава своите незаконни действия и нарушения на международното право", се допълва в съобщението, цитирано от БТА.

ЕС одобри днес допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна снимка: Архив

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