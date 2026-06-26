235 са вече загиналите при двете мощни земетресения във Венецуела

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Стотици са още затрупани под отломките

235 души са вече загиналите при двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела в сряда вечерта, съобщи министърът на здравеопазването Карлос Алварадо, цитиран от Ройтерс.

Според Би Би Си близо 4530 са ранени и около 250 сгради са частично или напълно разрушени. Ранените са били настанени в болници, обясни вчера председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. Все още стотици остават затрупани под отломките на срутили се сгради.

Земетресението с магнитуд 7,5, което разтърси Венецуела в сряда вечерта, е най-силното, регистрирано в южноамериканската страна от 1900 г., според данни на Американския институт по геофизика, съобщава БТА.

Тогава земен трус с магнитуд 7,7 и епицентър край североизточното крайбрежие, недалеч от столицата Каракас взема 21 жертви, разрушава много сгради, а над 250 вторични труса принуждават много жители да живеят на открито в продължение на месеци.

При сегашното земетресение Венецуела беше разтърсена от два последователни труса с магнитуд 7,2 и 7,5 и с епицентър на около 170 километра западно от Каракас.

Двата труса са били с 39 секунди разлика в 18:04 ч. местно време в сряда. Тогава във Венецуела беше национален празник и хората са си били вкъщи.

Националното летище в страната е затворено заради претърпени огромни материални щети.

Страната е разположена на границата на две тектонични плочи и земетресенията вероятно са били предизвикани от внезапното освобождаване на напрежението между тях.