Мицкоски за публикуваната нота: Това е дипломатически скандал

Може да ме мразите, колкото искате и да не искате да седнете, и да разговаряте с мен. И да не криете омразата и гнева си към мен, а може би през мен и на моето семейство може да искате да навредите, което не е добре, но има критерии и кодекс на отношенията. Не може така да се отнасяте. Това са конвенции, това са международни правила...

С тези думи премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски коментира публикувания в социалните мрежи документ, представен като дипломатическа нота от посолството на Република Северна Македония в София, в който се иска осигуряване на транспортен коридор на съпругата и сина на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, а "при възможност и полицейски ескорт за целия престой на гостите", пред МРТ 1.

Той определи като необичайна практиката да бъдат публикувани дипломатически ноти, като заяви, че не разбира "какво те искат да кажат с обявяването на дипломатическа нота", определяйки случилото се като "дипломатически скандал".

"Факт е, че те (българите) не ги уважават. Имат ратифицирана Конвенция за човешките права, но не уважават присъдите на съда (Европейския съд за правата на човека в Страсбург), но това е. Аз само разпознавам знаците. Когато имате такива знаци, на въпрос дали очаквам подобряване (на отношенията между България и Северна Македония), това е невъзможно. Но това е провокирано от другата страна. Ние продължаваме да сме на разположение да разговаряме, да търсим решение (на проблемите)", заяви Мицкоски, който над два часа отговаря на въпроси, по повод втората година от управлението на правителството си.

Случилото с изтеклата дипломатическа нота коментира и министъра на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски, който заяви, че е "ужасно разочарован" от реакцията на българското министерство на външните работи.

По-рано от българското Министерство на външните работи посочиха, че "МВнР не е разпространявало дипломатическа нота или друга официална кореспонденция, свързана с посещението в България на членове на семейството на официален представител на друга държава".

В интервю за ТВ Канал 5 Муцунски заяви, че отговорът на МВнР не съдържа "ясно отричане", че документът е изтекъл именно от там.

"Отговорът по същество беше, че се е случило отдавна. Дори не беше ясно отричане", заяви Муцунски, който добави, че "най-малкото", което е очаквал, е "осъждане на публикуването на дипломатическата нота" и отново като направи паралел с реакцията на Скопие, по повод палежа на българските дипломатически автомобили в началото на миналата седмица, пред посолството на България в Скопие.

"Очаквах осъждане, да се кажа, че нещо е сгрешено, както ние осъдихме действия на наша територия. Вместо да кажем, че някой друг го е направил, ние казахме, че се е случило нещо, което не е трябвало да се случи, осъдихме деянието и институциите реагираха незабавно. Така се държи една отговорна държава, това е цивилизационна ценност, защото който работи може да направи грешка, но трябва да има капацитета да се извини", заяви Муцунски.

По думите му в публичното пространство са били споделени данни за съпругата на премиер на държава членка на НАТО и за непълнолетно лице, както и данни по въпроси, свързани с протоколите за сигурност на защитени лица, което "не е малка грешка, а по-скоро сериозен пропуск в културата на сигурност на Министерството на външните работи на държава членка на НАТО" и както инцидентът със запалените български дипломатически автомобили е проблем със сигурността, такъв проблем са и "маршрутите за движението и протоколите за сигурност на семейството на премиера".

Снимката на документ, представен като дипломатическа нота от посолството на Република Северна Македония в София, се превърна в поредна обсъждана тема в отношенията между България и Северна Македония. В документа, публикуван във фейсбук група, се иска осигуряване на транспортен коридор на съпругата и сина на Мицкоски, а "при възможност и полицейски ескорт за целия престой на гостите". На пресконференция вчера Муцунски определи ситуацията като "абсолютно неприемлив начин на комуникация между две държави", като поиска извинение и бърза реакция от българските институции за разрешаване на случая, припомня БТА.