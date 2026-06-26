ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Български Совиньон блан сред най-добрите: три злат...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23115551 www.24chasa.bg

Ким Чен-ун наблюдава изпитания на нова система за залпов огън

972
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун Снимка: Архив

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун наблюдава изпитания на модернизирани оръжия, които имат ключово значение за Пхенян, предаде Ройтерс.

Тестовете включваха нова версия на 240-милиметрова реактивна система за залпов огън  с 24 пускови тръби, тактически балистични ракети, както и 155-милиметрова самоходна гаубица. 

Модернизираната реактивна система за залпов огън е оборудвана с автономен комплекс за прецизно насочване, а обхватът ѝ е увеличен до 90 км, отбелязва севенокорейската новинарска агенция КЦТА. 

Ким изрази удовлетворение от резултатите от изпитанията и посочи, че модернизацията на севернокорейските оръжейни програми е насочена към "автоматизация, капацитет за далечен обсег и свръхпрецизност". Целта е да се гарантира способността за отбрана на южната граница, добави севернокорейският лидер.

Северна Корея миналия месец обяви, че е тествала тактически балистични ракети, артилерийски снаряди, както и високоточни крилати ракети, управлявани чрез изкуствен интелект, предава БТА.

Само преди два дни  Ким Чен-ун присъства на церемония по въвеждане в експлоатация на ескадренен миноносец, като страната планира скоро да въведе в действие стратегически военни кораби.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)