Крал Чарлз платил близо 13 милиона паунда данъци

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Крал Чарлз III стана първият монарх, който разкри колко данъци е платил. Той разкри, че за 2024 и 2025 г. е платил 12,9 милиона паунда данъци.

Сумата го поставя в топ 100 на данъкоплатците на Острова. Синът му принц Уилям е платил 7,76 милиона паунда за същия период.

Стана ясно също, че двамата с кралица Камила няма да се местят в Бъкингамския дворец, а ще останат да живеят в досегашния им дом Кларънс Хаус, съобщи Би Би Си.

От отчетите става ясно, че основният източник на годишно държавно финансиране за кралското домакинство - суверенната субсидия - ще се увеличи до малко под 100 млн. паунда за финансовата 2027–2028 година.

Кралят и синът му доброволно решиха да разкрият размера на платените си данъци, като идеята е монархията във Великобритания да бъде по-прозрачна.

Кралят получава годишен доход от именията си в херцогството Ланкастър, създадени с цел да осигурят на монарха независим източник на средства за официални и лични разходи.

Това е портфейл от земи, инвестиции и имоти. Той осигурява на краля годишен доход, който през 2025–2026 г. възлиза на 25,2 млн. паунда.

Други източници на доход, подлежащи на данъчно облагане, включват собствените инвестиции и спестявания на краля, както и средствата, генерирани от неговите частни имения – Балморал и Сандрингам.

Първоначално принц Уилям не оповести данъците си, когато стана наследник на трона, но по примера на баща си сега е направил публично достояние плащанията си по данък върху доходите и капиталовите печалби.

Принц Уилям получава доход от Херцогството на Корнуол – наследствено имение на стойност един милиард паунда, което включва и крикетното игрище „Овал" в Лондон – което финансира официалните му задължения, канцеларията му и личния му семеен живот.

Данъчните им декларации разкриха още, че визитата на принц Уилям в Саудитска Арабия през февруари тази година е струвала 130 000 паунда, а пътуването на крал Чарлз и кралица Камила до Италия - около 126 хил. паунда.

Решението на Чарлз и Камила да останат да живеят в стария си дом е взето, за да може Бъкингамския дворец да остане отворен за туристи. Това е първият случай от кралица Виктория насам, когато монарх избира да живее на друго място.