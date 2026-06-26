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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23115641 www.24chasa.bg

Затварят центъра за задържане на мигранти "Алигаторния Алкатрас" във Флорида

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Президентът Доналд Тръмп разглежда отвътре центъра за задържане на мигранти. СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

"Алигаторния Алкатрас" - центърът за задържане на мигранти във Флорида, предизвикал множество противоречия, ще бъде затворен, съобщи губернаторът на щата Рон Десантис, цитиран от ДПА. 

Центърът бе изграден в мочурището Евърглейдс за броени дни. 

"Алигаторния Алкатрас" изпълни ролята, за която беше създаден", заяви Десантис. По думите му там вече няма задържани лица.

"Той ни помогна да приберем много, много опасни хора от улицата и не само да ги изведем от щата Флорида, но и от САЩ", добави губернаторът републиканец. По думите му "Алигаторния Алкатрас" винаги е бил смятан за временно решение.

Американските власти обосноваха избора на мястото за центъра за задържане с тезата, че обитаваните от алигатори блата биха възпрепятствали опитите за бягство.

В "Алигаторния Алкатрас" бяха настанени хиляди очакващи депортация мигранти. Американският президент Доналд Тръмп лично откри съоръжението в средата на 2025 г.

 

Президентът Доналд Тръмп разглежда отвътре центъра за задържане на мигранти. СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

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