660 украински дрона свалени за изминалата нощ, масирана атака е имало и над Москва

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660 украински безпилотни летателни апарата над различни региони на Русия и над акваторията на Черно и Азовско море са били прехванати и унищожени от руските средства за противовъздушна, съобщи Министерството на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС.

"През нощта дежурните средства за ПВО прехванаха и унищожиха 660 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над територията на Белгородска, Брянска, Курска, Орловска, Калужка, Липецка, Ростовска, Воронежка, Тулска, Рязанска, Астраханска и Московска област, както и над Република Крим и над акваторията на Азовско и Черно море", посочи ведомството.

През нощта на масирана атака с дронове бе подложена и руската столица Москва. По данни на кмета Сергей Собянин столичната ПВО е свалила до момента близо 50 безпилотни летателни апарата.

"На местата, където са паднали отломки, работят специалисти от аварийно-спасителните служби", написа кметът в руската социална мрежа Макс.

При украинска атака с дронове са били нанесени щети по промишлено предприятие в руския град Новомосковск, съобщи губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев, цитиран от Ройтерс.

Той не оповести подробности за поразеното съоръжение, но в района има няколко големи химически завода.

Миляев добави, че са регистрирани и повреди и по електропреносната мрежа.

По думите му през изминалата нощ руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали 73 дрона над Тулска област.

Има данни за една ранена жена при украинската атака, предаде БТА.

През последния месец Украйна засили кампанията си на удари с дронове с голям обсег по Русия, основно по енергийна инфраструктура, за да лиши Кремъл от един от най-важните си приходоизточници за финансиране на войната.

Миналата седмица украинска атака предизвика голям пожар в рафинерия в югоизточната част на Москва.