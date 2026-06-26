Марк Рюте към руския президент: Владимир, ще се защитим

Предстоящата среща на върха на НАТО ще отправи силното послание към руския президент Владимир Путин, че 32-те страни членки са готови да отговорят на "всеки един глупав ход" срещу алианса. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Ройтерс.

Той подчерта, че съюзническите страни изпълняват ангажиментите си и добави, че президентът Путин "се страхува" от този факт. "Владимир, ще се защитим", предупреди генералният секретар на НАТО.

На предстоящата следващия месец среща на върха на страните членки на алианса в Турция ще бъде бъдат представени сделки в отбранителния сектор на стойност десетки милиарди долари.

Съюзническите страни също така ще подчертаят своя ангажимент към поставените цели за финансиране на отбраната си и за пореден път ще потвърдят своята подкрепа за НАТО, добави Рюте при участието си в събитие, организирано от политическия институт "Атлантически съвет" в последния ден от визитата му във Вашингтон.

Срещата на върха на НАТО в Анкара ще се състои на 7 и 8 юли.

Един от акцентите на форума ще бъде поставен върху това, че след като години наред съюзниците не инвестираха достатъчно в отбраната си, те вече са "на път" да постигнат договорената миналата година цел до 2035 г. разходите за отбрана на отделните страни членки да достигнат 5% от техния БВП, посочи Рюте, предаде БТА.

Съюзниците все още работят за засилването на производството на отбранително оборудване от двете страни на Атлантическия океан, за да се преодолее "фрагментираността на националните отбранителни индустрии" в Европа, да се намалят бюрократичните тежести във Вашингтон и да се засилят иновациите, изброи генералният секретар на алианса. За постигането на тези цели има "многобройни перспективи" и десетки милиарди долари, предвидени за нови договори, свързани с отбраната, които ще бъдат представени на срещата на върха, посочи Рюте.

"Резултатът няма да е просто подобряване на сигурността. Ние се намираме в ранния етап на индустриална революция в отбранителния сектор, която ще подпомогне растежа на нашите икономики" и създаването на стотици хиляди работни места, добави той.

Украинският президент Володимир Зеленски ще присъства на срещата на върха, на която ще бъде потвърдена подкрепата на НАТО за Украйна в нейната продължаваща вече повече от четири години борба срещу руските окупационни сили.

"Нашата сигурност е взаимосвързана. Украйна показа, че ние няма да се спрем пред руската агресия", каза Рюте в заключение.