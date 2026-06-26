Германия изтегля силите си от Ливан догодина

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Германският парламент подкрепи с голямо мнозинство предложението за удължаване на срока на участие на Бундесвера в мисията на Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) до окончателното ѝ прекратяване в края на тази година, предаде ДПА.

Миротворците от ЮНИФИЛ наблюдават граничната зона между Израел и Ливан от 1978 г, припоня БТА.

Миналата година Съветът за сигурност на ООН реши, по настояване най-вече на САЩ, мисията да бъде прекратена в края на 2026 г.

Германия участва с военноморски части, чиято основна задача е пресичането доставките на оръжия, предназначени за подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула", и подпомагане на обучението на военнослужещи от редовната ливанска армия.

Изтеглянето на германските сили трябва да приключи в началото на 2027 г.

Гласуваната в четвъртък резолюция на Бундестага предвижда до края на тази година максималният брой на германски военнослужещи да бъде намален от 300 на 80. Съкратеният състав ще напусне Ливан след обявяването на окончателния край на дългогодишната мисия на ООН.