Иран предупреди: Кораби да минават само по одобрения маршрут в Ормузкия проток

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Корабите, преминаващи през Ормузкия проток, трябва да използват единствено маршрути, определени от Техеран. Това предупреди Иран, след като снощи товарен кораб бе ударен от снаряд край бреговете на Оман, предаде ДПА.

Маршрутите, които не са одобрени от Иран, не са обхванати от гаранциите за безопасно корабоплаване, заяви днес в публикация в „Екс“ (X) Иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив.

Всякакви последствия, произтичащи от използването на неразрешени маршрути, ще бъдат изцяло отговорност на корабособствениците, наемателите и капитаните на съдовете, подчертава иранският орган, отговарящ за Персийския залив, който беше създаден миналия месец.

След атаката срещу плавателен съд в Оманския залив Международната морска организация към ООН временно преустанови операцията по евакуация на стотици блокирани кораби и хиляди моряци през Ормузкия проток.

Няколко медии в САЩ, позовавайки се на американски официални лица, съобщиха, че Корпуса на гвардейците на Ислямската революция е атакувал кораба, който е плавал под флага на Сингапур. Според „Вашингтон пост“ корабът е бил ударен от ирански дрон.

Плавателният съд е бил ударен на 14 километра югоизточно от пристанищното градче Дахит, на стратегическия полуостров Мусандам в Оман.

През последната седмица в Ормузкия проток имаше относително спокойствие, след като САЩ и Иран подписаха меморандум, целящ прекратяване на конфликта помежду им, по силата на който бяха отменени ограниченията върху корабоплаването в протока, съобщава БТА.

Документът предвижда 60-дневен период на свободно корабоплаване, докато Иран и Оман обсъждат бъдещия режим на управление на стратегическия морски маршрут, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол и природен газ.

Иран настоява за въвеждане на такси за преминаване през протока - искане, на което САЩ се противопоставят.