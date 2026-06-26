Астероид преминава край Земята в събота

През 2029 г. се очаква астероидът Апофис да премине на около 38 000 км от Земята

Астероид ще премине близо до Земята в събота. Явлението ще може да бъде наблюдавано с малки телескопи или по-мощни бинокли, съобщи Европейската космическа агенция (ЕКА).

"Близко преминаване покрай Земята на обект с подобни размери се случва на всеки няколко години, като този път ярката и близка Луна може да попречи на наблюдението му в момента, когато астероидът ще бъде най-близо", каза Хуан Луис Кано от отдела за планетарна отбрана на ЕКА.

Астероидът е открит през 1997 г. и е кръстен (152637) 1997 NC1. Той е с приблизителни размери между 750 и 1650 метра, според изчисления, базирани на оценката на неговото албедо (количеството слънчева светлина, което отразява).

Според други оценки на албедото му, астероидът може да е по-малък. Той ще премине най-близо до Земята в събота в 11:14 часа по Гринуич със скорост 8,9 километра в секунда. Тогава астероидът ще се намира на разстояние 2 559 461 километра от нашата планета. Това се равнява на 6,66 пъти разстоянието между Земята и Луната, което означава, че вероятността от сблъсък е нулева, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Астероидът ще може да бъде наблюдаван от регионите на Северното полукълбо по време на приближаването си, почти навсякъде в момента, когато ще се намира най-близо до Земята, и само от Южното полукълбо, когато се отдалечава от нашата планета.

В частите от света, където ще бъде нощ, теоретично той ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи или дори мощни бинокли.

Последният астероид, който премина близо до Земята беше 2026 JH2 през май тази година. Той премина на около 91 000 км от Земята. За сравнение Луната е на около 384 000 км.

През 2029 г. се очаква астероидът Апофис да премине на около 38 000 км от Земята, което е изключително близо. Учените успокояват, че няма риск от удар.