Актрисата от "Милдред Пиърс" Ан Блайт почина на 98 г.

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Ан Блайт, холивудската актриса с номинация за "Оскар“, почина на 98-годишна възраст, съобщи Ройтерс.

Смъртта й е настъпил от естествени причини.

Ан прави пробива си в класическия филм „Милдред Пиърс“ от 1945 година. За ролята си в него е номинирана и за най-голямото киноотличие в света "Оскар".

Блайт е родена на 16 август 1928 г. в Маунт Киско, щата Ню Йорк. Започва кариерата си като певица с оперна подготовка, преди да се насочи към киното.

Едва 16-годишна актрисата изпълнява ролята на Веда - манипулативната и амбициозна дъщеря на героинята на Джоан Крофорд в „Милдред Пиърс“. Превъплъщението ѝ носи номинация за „Оскар“ за поддържаща женска роля, а Джоан Крофорд печели за участието си в продукцията статуетката за най-добра актриса.

След успеха на „Милдред Пиърс“, Блайт е принудена да прекрати временно кариерата си заради тежка травма на гърба, получена при инцидент с шейна. По-късно тя се завръща на екран и участва в над 30 филма между 1944 и 1957 г., припомня Ройтерс.

След като се оттегля от киното, Ан Блайт се появява епизодично в телевизионни продукции, сред които сериалите „Зоната на здрача“ и „Убийство по сценарий“, предава БТА.

Ан Блайт има пет деца. Съпругът ѝ Джеймс Макнълти почина през 2007 г., допълва Ройтерс.