В Черна гора арестуваха иранец, издирван за хакерска атака, причинила щети за $3,4 млрд.

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Иранец, заподозрян в хакерски атаки, които са нанесли щети на стойност 3,4 милиарда долара, е бил арестуван от Черногорската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ.

39-годишният мъж с двойно иранско и турско гражданство бил издирван от Южния окръжен съд в Ню Йорк по обвинения, включително заговор за извършване на компютърна измама, хакерство и кражба на самоличност. Той е бил арестуван в адриатическия крайбрежен курорт Котор, съобщи полицейската дирекция на Черна гора вчера, предаде БТА.

Делото ще бъде отнесено до съдия от Висшия съд в столицата на Черна гора Подгорица за производство по екстрадиция.

"От 2013 г. той е извършвал мащабни хакерски атаки, насочени към повече от 150 университета в Съединените щати, причинявайки "щети, оценени на над 3,4 милиарда долара", казват от полицията.

Придобитите данни, както и достъп до компрометирани университетски акаунти, са били използвани в полза на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и други ирански организации.

Иран и Корпусът на гвардейците на ислямската революция имат дълга история на спонсорирани от държавата кибероперации, насочени срещу Съединените щати.

Американските агенции за киберсигурност, правоприлагащи органи и разузнавателни служби предупредиха за увеличаване на дейността на ирански хакерски кампании, насочени към оборудване в критична американска инфраструктура преди няколко месеца.