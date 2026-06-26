Южна Корея иска бойните дронове да са като лично оръжие за войниците й

Южна Корея ще обучи 500 000 оператори на бойни дронове и ще разположи десетки хиляди безпилотни летателни апарати във формированията на предните линии за отбрана, заяви Mинистерството на отбраната в Сеул, цитирано от Ройтерс.

Освен това военните планират да произведат 110 000 дрона до 2029 г. за разгръщане в сухопътните войски, военноморските сили, военновъздушните сили и морската пехота, за да станат те стандартно оборудване за всеки войник.

"Дроновете вече не трябва да бъдат оборудване, използвано от ограничен брой подразделения, а универсално бойно "средство", заяви на пресконференция министърът на отбраната на Южна Корея Ан Гю-бак и добави, че те трябва да се използват от войниците като "второ лично оръжие", предаде БТА.

Ан каза още, че Сеул ще разчита изцяло на местни компоненти, а не на китайски части при производството на дронове, в отговор на опасенията за сигурността.

До изявлението се стига в момент, когато и двете Кореи активизират усилията си за изграждане на способности в областта на дроновете, повлияни от поуките от конфликтите в Украйна и Близкия изток, където безпилотните летателни апарати се превърнаха във фактор, променящ хода на бойните действия, отбелязва Ройтерс.

Южна Корея също така е изправена пред натиск, свързан с демографския спад, което принуждава въоръжените сили да разчитат все повече на автоматизация и безпилотни системи, за да поддържат бойните си способности, отбелязва Ройтерс.