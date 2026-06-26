МААЕ: Споразумението между САЩ и Иран осигурява достъп до ядрените обекти на Техеран

Временното мирно споразумение между САЩ и Иран предоставя на инспекторите от ядрената агенция на ООН достъп до Иран, заяви шефът на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси на пресконференция в Япония, предаде БТА. "Надяваме се да бъдем там скоро," добави той.

Неговото изявление идва след като Техеран посочи, че ключовите обекти ще останат недостъпни, докато не бъде постигнато окончателно споразумение с Вашингтон и санкциите не бъдат отменени, предаде Ройтерс.

"Налице е споразумение и за да се спази това споразумение, МААЕ ще трябва да има достъп и да извърши инспекции", заяви Рафаел Гроси.

Иранското външно министерство заяви преди два дни, че към момента не са планирани инспекции от МААЕ на ядрени съоръжения, повредени по време на войната. Сред тях са обекти, в които се съхранява уран, обогатен до ниво, необходимо за производството на ядрено оръжие.

Гроси пък се позова на рамковото споразумение между САЩ и Иран, съгласно което уранът трябва да бъде разреден под надзора на МААЕ. Той каза, че това е било договорено от държавните глави на Иран и САЩ.

„Очевидно, за да се случи това, ще трябва да проведем инспекции. Работата по съответните срокове и процедури ще започне скоро", каза той. Гроси подчерта, че инспекциите ще се провеждат със сътрудничеството на иранското правителство.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в края на последните си преговори с иранската страна в Швейцария, че Иран иска да позволи на инспекторите на МААЕ да се върнат в страната. Ванс добави, че все още няма насрочен график за това.