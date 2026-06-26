Руски атаки с дронове в Украйна до границата с Румъния, активираха Ro-Alert

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Нови руски атаки с дронове в Украйна до границата с Румъния е имало през изминалата нощ. Предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert) са получили жителите на румънския окръг Тулча, предаде БТА.

Хеликоптер IAR 330 Puma на румънските военновъздушни сили е излетял в 03:57 часа време и е наблюдавал въздушни цели на 31 километра източно от Сулина, съобщават от Министерството на националната отбрана. Въздушната тревога е била прекратена в 04:23.

Информирани са съюзническите структури в реално време за ситуациите, породени от атаките и се поддържа постоянен контакт с тях.

Румъния, която е член на ЕС и НАТО, има 650-километрова сухопътна граница с Украйна. Откакто Русия започна да атакува украинските пристанища на река Дунав, няколко пъти дронове нарушават румънското въздушно пространство, припомнят местните и световните агенции.

В края на месец май руски дрон удари жилищна сграда в Галац. След случая Румъния обяви за персона нон грата руския консул в Констанца. Като ответна реакция вчера Москва реши да обяви генералния консул на Румъния в Санкт Петербург и да закрие диплотачискето представителство.