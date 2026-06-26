ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Силното икономическо развитие на Китай е мног...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23116805 www.24chasa.bg

Доживотен затвор за атентатора, убил шестима и ранил 338 души на коледния базар в Магдебург

448
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Затвор Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Доживотен затвор е присъдата за саудитския психиатър, врязал се с автомобил в оживен коледен базар през 2024 г. в Магдебург. При нападението бяха убити шест души, а над 300 бяха ранени, предаде БТА по информация на Франс прес.

Съдът в германски град Магдебург прие, че престъпленията, извършени от 51-годишния Талеб Джауад ал-Абдулмохсен, са "особено тежки", което прави малко вероятно той да получи някога право на предсрочно освобождаване.

Нападението срещу базара беше извършено на 20 декември 2024 г. Тогава пет жени и дете бяха убити, а 338 души ранени, припомня ДПА.

Абдулмохсен призна, че той е бил зад волана, врязал се в множеството на коледния базар. В един момент по време на процеса той дори започна гладна стачка.

Абдулмохсен, гражданин на Саудитска Арабия, е пристигнал в Германия през 2006 г. и е работил като лекар в психиатрично заведение.

Затвор

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание