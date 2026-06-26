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КМГ: През 2030 г. инсталираната мощност на електроенергия в Китай ще достигне 5,4 млрд. киловата

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Днес пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция, на която бяха представени подробности относно „Програмата за изграждане на нова енергийна система за 15-ия петгодишен план". Планът поставя цел до 2030 г. да бъде изградена в начален етап нова енергийна система, която да е с ниски въглеродни емисии, безопасна и високоефективна, и която ще подкрепи решително изграждането на страната като енергийна сила.

Понастоящем инсталираната мощност на електроенергията в Китай вече е надхвърлила 4 милиарда киловата, като се очаква до 2030 г. да достигне 5,4 милиарда киловата. При това делът на инсталираната мощност от нови енергийни източници ще надхвърли 50% и ще се превърне в основната част от инсталираната мощност, а делът на електроенергията, произведена от нефосилни енергийни източници, ще достигне 50% и ще стане главната част от произведената електроенергия.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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