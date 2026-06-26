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КМГ: Уан И проведе среща с австрийския външен министър

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 25 юни китайският външен министър Уан И проведе среща в Пекин с австрийския външен министър Беате Майнъл-Райзингер.

Уан И заяви, че през последните 55 години от установяването на дипломатически отношения между Китай и Австрия двустранните отношения като цяло се развиват стабилно. Най-важният опит е взаимното уважение и равноправното отношение, а най-ефективният подход е отвореността, толерантността и взаимната изгода.

„Стратегическото приятелско партньорство между Китай и Австрия е убедително доказателство, че държави с различен размер, различни политически системи и различни цивилизации могат да бъдат приятели и партньори", каза още Уан И.

Райзингер заяви, че Австрия придава голямо значение на развитието на отношенията с Китай и продължава да следва политиката на „един Китай". Австрийските предприятия са готови да продължат да се развиват на китайския пазар, а австрийската страна е готова да подпомогне провеждането на откровен диалог между Европа и Китай.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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