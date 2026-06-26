КМГ: Нови хоризонти за бизнес и инвестиции между България и Китай

София бе домакин на Съвместен българо-китайски бизнес форум-дискусия.

За трети в българската столица се проведе съвместен българо-китайски форум, организиран по инициатива на Китайската медийна група, и по-специално, на нейната българска редакция. Този път форумът е под надслов „Нови хоризонти за бизнес и инвестиции между България и Китай". След успешно проведените две съвместни дискусии през миналата година, организирани също по инициатива на КМГ – едната с УНСС, а втората – с БАН, като акцентите в тях бяха свързани с модернизацията и икономическото сътрудничество и примери за добри практики, както и с предимствата на новите технологии и иновативни практики в съвременното икономическо сътрудничество между България и Китай, с акценти – образование и наука, третият тематичен форум е свързан с бизнес-инвестиционните възможности и перспективи между двете страни.

В партньорство с Българската търговско-промишлена палата, в присъствието на Н.Пр. Дай Цинли, извънреден и пълномощен посланик на КНР в София и с участието на ръководители на министерства, председатели на изпълнителни и инвестиционни агенции, на асоциации и мениджъри на клъстери в различни области, в препълнената зала на голям столичен хотел бяха изнесени презентации и отправени приветствия, които показаха желанието на всички за продължаване на съществуващото досегашно добро сътрудничество и стартиране на нови партньорства в различни области на бизнеса между България и Китай.

Форумът бе открит с видео обръщение към участниците от Директора на Българската редакция на КМГ, Ся Фанлей, която подчерта важността на настоящата дискусия за задълбочаване на търговските връзки между България и Китай. „В съвременен Китай технологиите и иновациите играят ключова роля за появата на нови промишлени сектори, нови модели и нови двигатели за висококачествено развитие. Надявам се, днешната дискусия за бизнес и инвестиции между Китай и България да спомогне за по-добрата информираност на хората от двете страни за нашите общи проекти в икономиката, както и да създаде добра практика за бъдещо сътрудничество", каза Ся Фанлей. Тя изрази специални благодарности както към БТПП за доброто партньорство при организирането на настоящата съвместна дискусия, така и към участващите представители на българското правителство и към Н.Пр. Посланик Дай Цинли.

От своя страна Председателят на БТПП Цветан Симеонов – партньор в провеждането на съвместния форум заяви: „Благодаря на ръководството на Китайската медийна група и на Българската редакция на групата за доброто сътрудничество и за инициативата да организираме съвместно тази среща. Убедени сме, че диалогът между бизнеса, институциите и експертната общност е най-добрата основа за изграждане на устойчиви партньорства и за откриване на нови възможности за развитие".

Приветствия към участниците произнесоха заместник-министрите на земеделието и храните проф. Крум Неделков, на труда и социалната политика г-жа Лилия Стоянович, на туризма проф. Мариела Модева, на регионалното развитие г-жа Павлета Пеловска.

Специално слово произнесе Н.Пр. извънредният и пълномощен посланик на КНР в София Дай Цинли, която бе посрещната с аплодисменти от всички присъстващи. Китайският дипломат поздрави организаторите на събитието – КМГ и БТПП и припомни, че през изминалите години сътрудничеството между Китай и България в рамките на инициативата „Един пояс, един път" постигна впечатляващи резултати. Двустранният стокообмен нарасна от 1,79 млрд. до 5,39 млрд. щатски долара, което представлява увеличение от над три пъти. Китайските инвестиции и бизнес сътрудничество в България отбелязаха съществен напредък в области като автомобилостроенето и автомобилните компоненти, новите енергийни източници, информационните и комуникационните технологии, земеделието и финансовия сектор. Напоследък редица водещи китайски производители на електрически автомобили активно разширяват присъствието си в България, като техните продукти се посрещат положително от българските потребители.

Приветствие към участниците във форума, от името на министъра на земеделието и храните, произнесе зам.-министър проф. Крум Неделков. „Отношенията между Република България и Китайската народна република се основават на дългогодишно взаимно уважение, доверие и конструктивен диалог. Днес можем да заявим, че сътрудничеството ни в областта на земеделието се превърна в един от най-стабилните и динамично развиващи се стълбове на нашето стратегическо партньорство", каза той и припомни, че Министерство на земеделието и храните, съвместно с Генералната митническа администрация на КНР работят интензивно за приключване на процедурите за изпълнение изискванията за внос в Китай на редица български селскостопански и хранителни продукти.

Проф. Мариела Модева - зам.-министър на туризма подчерта в своето изказване, че Китай е важен партньор за България. Тя подчерта, че когато говорим за икономическо партньорство, говорим не само за търговия, инвестиции и технологии. Говорим за доверие. За устойчиви връзки. За способността две държави да намират общи възможности в един свят, който се променя бързо. Китай е важен партньор за България. Потенциалът е голям в редица сектори, включително иновации, зелена енергия, индустрия, образование, култура и, разбира се, туризъм, бе категорична проф. Модева.

Заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Лилия Стоянович от своя страна се спря подробно на едно изключително важно събитие - най-значимото посещение на китайска делегация у нас в последните години – това на държавния съветник на Китай, г-жа Шън Ицин, през м. юни 2026 г., когато бе подписано Писмо за намерения между Министерството на труда и социалната политика и Министерството на човешките ресурси и социалната сигурност на Китайската Народна Република.

„Китай е сред водещите икономики в света. Като важен партньор за България, считаме, че съществуват значителни възможности за разширяване на сътрудничеството в областта на инфраструктурата, транспорта, логистиката, иновациите и инвестициите", посочи в изказването си зам.-министърът на регионалното развитие г-жа Павлета Пеловска.

Председателят на Изпълнителната агенция за насърчаване на малкия и среден бизнес към Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията Бойко Таков благодари на посланик Дай Цинли за оказаното съдействие във връзка с посещение в Китай на група от 24 бизнесмени. участвали в двуседмичен семинар по изключително актуалната и важна тема за изкуствения интелект. Той анонсира и предстоящото посещение отново в Китай за участие в голямото изложение China Joy, което е свързано с гейминг индустрията.

Инвестиционната и икономическа политика на България към Китай бе представена от Юлиян Балчев, главен секретар на Българската агенция за инвестиции, като той подчерта, че България е атрактивна инвестиционна дестинация за китайските компании и акцентира върху ролята на Българската агенция за инвестиции в подкрепа на чуждестранните инвеститори.

Немалко бяха и специализираните изказвания и презентации. Сред по-интересните от тях бе презентацията на Автомобилен клъстер България, представена от изпълнителния директор Любомир Станиславов, в която той очертава България като утвърден и бързо развиващ се център за автомобилната индустрия в Югоизточна Европа.

Интерес предизвика и презентацията на Председателя на Асоциацията на младите учени Вадим Рошманов, който с конкретни примери разказа за Асоциацията на младите учени в България, която, чрез своята дейност свързва науката, младите таланти, предприемачите и бизнеса от България и Китай.

Към края на форума, председателят на Управителния съвет на БТТП в град Гоце Делчев Илия Шербетов представи интересни модели и практически опит от обучения и бизнес посещения в Китай на представителна 30-членна делегация от мениджъри на фирми и експерти в градовете Фуджоу и Пекин.

Общо бе изразеното от всички участници в съвместния българо-китайски бизнес-форум мнение, че съществува подкрепа на правителствено ниво за развитие на българо-китайските търговско-икономически отношения. Стана ясно също, че съществуват много нови и обещаващи за бъдещо партньорство сектори за двустранното сътрудничество – енергетика, възобновяеми източници, транспорт и логистика, инфраструктура, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост, автомобилостроене и нови технологии. Онова, което трябва да се направи оттук нататък е да се използват възможностите за стратегическо сътрудничество между двете страни, както и да продължаваме обмена на посещения и контакти. Съществуват всички необходими условия за развитие на партнорствата, и те трябва да бъдат оползотворени.