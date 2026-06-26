И в Черна гора готвят забрана на социалните мрежи за деца под 16 г.

Ев Черна гора готвят забрана на социалните мрежи за деца под 16 г. Правителството обмисля въвеждането на тази забрана заради нарастващия брой непълнолетни правонарушители и опасенията, че онлайн платформите все по-често се използват от престъпни групи за вербуване на младежи, предаде БТА по информация на МИНА.

Министърът на вътрешните работи на страната Данило Саранович отговори това в парламента на въпрос на депутата от Социалистическата народна партия Сладжан Калуджерович относно възрастовата структура на извършителите на най-тежки престъпления в страната.

По думите на Саранович делът на непълнолетните в общата престъпност се е увеличил от три процента през 2021 г. до 5,5 процента през миналата година.

"Правителството обмисля въвеждането на забрана за използване на социални медии за лица под 16 години. Това не е нещо нечувано в Европейския съюз", заяви Саранович. Решението обаче трябва да бъде резултат от дискусия и участие на цялото общество.

Според министъра подобна мярка може да защити непълнолетните, особено срещу опитите на организирани престъпни групи да привличат млади хора през онлайн пространството.

Саранович съобщи още, че след промените в Закона за вътрешните работи полицията в Черна гора изпитва недостиг на между 1500 и 2000 служители. Той посочи, че заради голямото внедряване на престъпни структури в сектора за сигурност през предходния период общественото доверие в полицията е било сериозно разклатено.