КМГ: Си Дзинпин се срещна с председателя на камбоджанския Сенат Хун Сен

На 26 юни генералният секретар на ЦК на ККП и председател на Китай Си Дзинпин се срещна в Пекин с председателя на Камбоджанската народна партия и председател на Сената Хун Сен.

Си Дзинпин подчерта, че китайската страна високо оценява решимостта и действията на камбоджанската страна в борбата срещу измамите посредством телекомуникационните мрежи и е готова да продължи да работи съвместно с нея за окончателното изкореняване на този „раков тумор".

„Китайската страна оценява факта, че Камбоджа строго спазва принципа за „един Китай" и е сред първите, които подкрепят важните концепции и инициативи, предложени от Китай", заяви още Си Дзинпин.

Хун Сен заяви, че напълно споделя положителната оценка на председателя Си Дзинпин за неразрушимата дружба между Камбоджа и Китай, както и за съвместното изграждане на общност на споделена съдба между двете страни в новата ера, която ще бъде стабилна при всякакви обстоятелства.

Хун Сен подчерта, че Камбоджа твърдо се придържа към принципа за „един Китай" и решително подкрепя всички усилия на Китай за постигане на пълно национално обединение и за противодействие на всякакви форми на сепаратистки действия за „независимост на Тайван". Борбата с престъпленията, свързани с телефонни измами, е текущ приоритет за Камбоджа, и камбоджанската страна е готова да сътрудничи тясно с китайската страна в борбата срещу тях. „Камбоджа твърдо подкрепя и е готова да сътрудничи с китайската страна за съвместното изпълнение на четирите глобални инициативи, предложени от председателя Си Дзинпин, като по този начин допринесе активно за мира и просперитета в региона и в целия свят", добави Хун Сен.