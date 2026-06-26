7 г. затвор за жената на бившия южнокорейски президент, приемала скъпи подаръци

Седем години затвор получи бившата първа дама на Южна Корея Ким Кьон-хи. Наказанието е за приемане на скъпи подаръци в замяна на съдействие за назначения на длъжности и предоставяне на бизнес облаги, предаде БТА по информация на Йонхап.

Централният окръжен съд в Сеул постанови присъдата срещу Ким, съпруга на отстранения от длъжност бивш южнокорейски президент Юн Сук-йол. Екипът на специалния прокурор Мин Джун-ги поиска наказание от седем години и шест месеца затвор, като изтъкна, че бившата първа дама многократно е използвала официалното си положение, за да извършва сделки в лична полза.

През април Върховният съд в Сеул призна първата дама за виновна по обвинения в участие в схема за манипулиране на цените на акции и в приемане на луксозни подаръци от Църквата на обединението и й даде 4 г. затвор.