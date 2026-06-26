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Членките на НАТО да увеличат разходите за отбрана, ще обсъждат на срещата в Анкара

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Членките на НАТО да увеличат разходите за отбрана, ще се обсъди на срещата на върха. Снимка: Pixabay

Срещата на върха на НАТО трябва да демонстрира единство и ангажименти за отбраната. Това е казал заместник-командващият силите на НАТО в Европа Джон Стрингър в интервю за Асошиейтед Прес. Стрингър искал срещата на върха на пакта в Турция да стимулира страните членки да увеличат разходите си за отбрана, да потвърдят подкрепата си за Украйна и да подчертаят единството на алианса, предаде БТА.

Срещата на върха е в Анкара на 7–8 юли и ще постави на изпитание сплотеността на създадения преди 77 години алианс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пък изпраща противоречиви сигнали относно военното присъствие на Америка в Европа. Понякога заплашва да се оттегли, а друг път безпокои европейските лидери с натиска си за анексиране на Гренландия или с ласкателствата си към руския президент Владимир Путин, който е противник на НАТО. Миналата седмица американският министър на отбраната Пийт Хегсет остро разкритикува съюзниците от НАТО за това, че не позволяват използването на техните бази за атаки срещу Иран, като обяви изненадващ шестмесечен преглед на американските сили в Европа.

Междувременно във Великобритания – страната, чийто представител заема поста на заместник-командващ силите на НАТО в Европа – министри от правителството подадоха оставка заради, по думите им, планове за военни разходи, които не гарантират сигурността на Великобритания.

Стрингър е казал още в интервюто, че "би било странно, ако през десетилетията на разширяване на НАТО не е имало моменти на турбулентност" и е добавил, че сега се намираме в такъв момент. Заявил е още, че европейските държави инвестират в създаването на "наистина надеждна сила", като посочи за пример факта, че някои страни увеличават четирикратно производството на 155-милиметрови артилерийски снаряди. 

Членките на НАТО да увеличат разходите за отбрана, ще се обсъди на срещата на върха. Снимка: Pixabay

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