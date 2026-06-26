Париж забрани алкохола заради жегата

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Европа се бори с безпрецедентна гореща вълна, която претовари болниците и принуди няколко държави да обявят първите в историята си червени метеорологични предупреждения. А Париж дори забрани алкохола, съобщи "Дейли мейл".

Най-малко 101 милиона европейци се измъчват от няколко дни при температури над 35 °C, като се смята, че няколкостотин души, включително деца, са загинали при заболявания, свързани с жегата и при удавяния при опити да се охладят.

В проучване, публикувано в петък, учените заявиха, че климатичните промени са недвусмислено отговорни за жегата, която счупи рекорди във Великобритания, Франция, Испания и Швейцария, а Нидерландия обяви първата си в историята червена тревога за жега.

Докато в Западна Европа се очакваше температурите да спаднат от петък нататък, Източна Европа бе в състояние на червена тревога, като се очаква живакът да продължи да се покачва.

В Германия, където се очакваше температурите да достигнат 40 °C през уикенда. Бяха отменени няколко събития на открито, а железопътният оператор препоръча да се избягват пътуванията.

Тъй като френските болници бяха претоварени, властите предприеха рядко прилаганата мярка да забранят вечерната продажба на алкохол и консумацията му на обществени места в Париж, считано от петък и през уикенда.

В няколко магазина, предлагащи климатици на достъпни цени, избухнаха сбивания, тъй като измъчените от жегата купувачи се надпреварваха да се сдобият с уредите за охлаждане.

Кадри от малки търговски обекти и големи супермаркети в цялата страна показаха как клиентите нахлуват в магазините, докато персоналът отчаяно призовава за спокойствие.

Парижката полиция също така помоли организаторите на шествието „Прайд", което беше насрочено за събота, да го отменят поради извънредната гореща вълна. То е било отложено за септември. СНИМКА: Ройтерс

Полицията отправи същото искане към музикалния фестивал Solidays, който вече беше отменен, както и към лекоатлетическото състезание на стадион „Шарлети". И двете събития се очакваше да привлекат десетки хиляди души.

Франция отбеляза четирикратно увеличение на посещенията в спешните отделения заради причини, свързани с жегата и рязко увеличение на сърдечните арести.

Екстремните горещини доведоха и до затварянето на три ядрени реактора във Франция, тъй като високите температури в цялата страна намалиха достъпа до вода, необходима за охлаждане на централите.

3-годишно момче беше намерено мъртво в кола в предградия на Париж, където температурите надхвърлиха 40°C в сряда. Родителите на детето го намерили безжизнено в колата пред дома им, 45 минути след като го оставили да спи, когато то им казало, че се чувства изморено. Смята се, че момчето се е заключило в превозното средство, но обстоятелствата около това как изобщо се е озовало в колата, не са ясни.