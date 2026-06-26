Украйна удари най-големият химически завод за амоняк и азотни торове в Русия

При днешната атака Украйна е изстреляла най-големия брой дронове от началото на годината

Украйна нанесе нов удар по химически завод в руската Тулска област за втори път в рамките на две седмици. Това предаде Ройтерс, като се позова на руски и украински канали в Телеграм.

Губернаторът на областта Дмитрий Миляев заяви, че е повреден промишлен обект в Новомосковск, на 200 км южно от Москва, а според медии става дума за завод "Азот", съобщи БТА. Заводът е най-големият производител на амоняк и азотни торове в Русия. Според украинския президент Володимир Зеленски заводът е бил ударен и на 14 юни, а предприятието е от решаващо значение за производството на взривни вещества в Русия.

Украйна засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия като част от стратегията ѝ да нанесе икономически щети и да подкопае способността на Москва да продължи войната. Сред целите ѝ са петролни рафинерии, терминали и пристанища, както и промишлени обекти.

В някои случаи украинските сили нанасяха повторни удари по един и същ обект в рамките на няколко дни или седмици. По този начин възпрепятстваха усилията за отстраняване на щетите и възобновяване на дейността.

Украинските атаки по петролните рафинерии са се увеличи двойно от началото на 2026 г. Миналата седмица Украйна удари Москва с над 200 дрона, като това бе най-мащабната атака от началото на войната през 2022 г. Рафинерията "Капотня" в югоизточната част на Москва беше ударена за трети път този месец. Многобройни видеоклипове показаха как капакът на голям резервоар за съхранение на нефт беше изхвърлен на десетки метри във въздуха от силата на експлозията.

Украинската атака последва след руските атаки, които подпалиха Киевско-Печорска лавра - исторически манастир в Киев, който се смята за един от водещите центрове на православното християнство в Източна Европа и за духовна люлка на украинския народ. При атаките имаше и ударени жилищни блокове.

Дмитрий Миляев заяви, че в руския град Тула една жена е ранена и електропроводите също са повредени. Руската информационна агенция ТАСС съобщи, че при днешната атака Украйна е изстреляла най-големия брой дронове от началото на годината. 660 от тях са били унищожени над 12 руски области и Кримския полуостров.