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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23117491 www.24chasa.bg

Двама испанци са загинали при земетресенията във Венецуела

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Последиците от земетесението във Венецуела СНИМКА: Ройтерс

Двама испанци са загинали при земетресенията във Венецуела. Това съобщиха от испанското външно министерство, уточнявайки, че се издирват още 80 души с испанско гражданство. 

Eдната загинала е 65-годишната Алазне Солабариета Лесеа, която е родена в Каракас. Нейният дядо е бил Хосе Мария Солабариета, кмет на баския град Ондароа по време на Втората испанска република, който по-късно емигрира във Венецуела, съобщават испанските медии.

Двата силни труса разтърсиха Венецула в 18:04 ч. местно време в сряда, когато венецуелците са имали почивен ден заради национален празник. В цялата страна са нанесени сериозни материални щети на инфраструктурата. 

До момента са потвърдени 235 загинали и 4300 ранени, като издирването на оцелели изпод руините продължава. 

От външното ни министерство увериха, че няма загинали или пострадали българи при трусовете. 

Последиците от земетесението във Венецуела СНИМКА: Ройтерс

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